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بعد قليل..فتح باب التقديم للمدارس اليابانية

08:18 ص الإثنين 02 يوليه 2018
بعد قليل..فتح باب التقديم للمدارس اليابانية

المدارس اليابانية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية و التعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم للمدارس اليابانية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء ، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية اليوم 2 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

للتقديم في المدارس اليابانية أضغط هنا

وزارة التربية و التعليم المدارس اليابانية طارق شوقى وزير التربية والتعليم مجلس الوزراء

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