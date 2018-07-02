بعد قليل..فتح باب التقديم للمدارس اليابانية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية و التعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم للمدارس اليابانية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء ، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية اليوم 2 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

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