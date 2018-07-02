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الجالية المصرية في إيطاليا تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو

07:08 ص الإثنين 02 يوليو 2018
الجالية المصرية في إيطاليا تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو

ارشيفية

روما - (أ ش أ):

احتفلت الجالية المصرية مساء أمس الأحد في أكبر ميادين العاصمة الإيطالية روما ، بحضور رجال وسيدات وشباب ـ بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال المهندس عادل عامر رئيس الجالية المصرية في إيطاليا "إننا نقف اليوم لنحتفل بهذه الذكرى التي أنقذت مصر من الجماعة الإرهابية ، ونرسل تحية شكر وتقدير لجيشنا وشرطتنا ، ونوجه رسالة دعم إلي رئيسنا عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ مصر من هذه الجماعة".

من جانبه ، قال إسلام السويسي عضو الجالية المصرية في إيطاليا "إن ثورة 30 يونيو أعادت كرامة مصر والمصريين ، ونحن نحيي ونقدر دور القيادة السياسية الحكيمة التي حمت المنطقة من الدمار" .

وأضاف " إننا نتذكر في مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات حكم الفاشية الدينية التي أنهتها ثورة 30 يونيو ، فتحية شكر وتقدير لشهداء الوطن ، ونحن مع مصر ونرسل رسالة للعالم كله أن أبناء مصر يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حربه على الإرهاب والتطرف ، ونطالب بمحاكمة ممولي الإرهاب في العالم".

وقال الدكتور فايق خليل وكيل وزارة الصحة الإيطالية " إن الثلاثين من يونيو يوم تصحيح المسار ، يوم العزة والكرامة ، نحن كنا في الخارج نبكي وكنا نشاهد الوطن يسلب منا حتى ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون شعاع الأمل وبدأنا نلتقط أنفاسنا ، فتحية لأبناء الوطن في الداخل والخارج ونقول اليوم سنظل ندعم الدولة المصرية والقيادة السياسية".

هذا المحتوى من

Asha
الجالية المصرية إيطاليا ذكري 30 يونيو ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان الإرهابية
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