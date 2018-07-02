فتح التقديم للمدارس اليابانية.. والبرازيل تلتقي المكسيك في كأس العالم أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

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يبدأ اليوم فتح باب التقديم للمدارس اليابانية في مصر الكترونيا، كما سيلتقي منتخبا البرازيل والمكسيك ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وهذا أبرز الأخبار المتوقعة اليوم ضمن أجندة الأحداث التي يستعرضها مصراوي في السطور التالية:

نواكشوط .. تختتم أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، والذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".

القاهرة .. تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسيف) في مصر برونو مايس، فعاليات إطلاق الحملة التوعوية (السنين الأولى بتفرق) والتي تنظم بالتعاون بين الوزارة والمنظمة وذلك بديوان عام الوزارة.

القاهرة .. يشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسوني جالون وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندي، وجيس دوتون السفير الكندي بالقاهرة، الافتتاح المبدئي لجامعة كندا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أثينا .. يبدأ بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي زيارة للعاصمة اليونانية أثينا تستمر يومين يتابع خلالهما الاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه لإتمام برنامج الإنقاذ الثالث لليونان خلال قمة مجموعة اليورو، التي عقدت في 21 يونيو الماضي.

القاهرة .. يبدأ المستشار محمد رضا شوكت مهام منصبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى قرار تعيينه، خلفًا للمستشار عادل بعبش؛ الذي بلغ سن المعاش.

القاهرة.. يبدأ التقدم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 .

موسكو.. يلتقي منتخبا البرازيل و المكسيك ومنتخبا بلجيكا واليابان في دور الـ 16 في إطار مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا وتستمر حتي منتصف يوليو الجاري .