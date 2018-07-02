الأرصاد : طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

وسط الدلتا 23 34

الإسكندرية 21 30

بلطيم 24 31

مطروح 21 28

السلوم 20 28

سيوة 25 34

بورسعيد 24 29

دمياط 23 29

العريش 20 31

رفح 19 31

الإسماعيلية 23 34

السويس 23 34

رأس سدر 24 35

نخل 17 34

نويبع 26 36

طابا 23 34

كاترين 17 35

الطور 25 34

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 37

مرسى علم 27 36

الفيوم 22 36

بنى سويف 22 36

المنيا 21 37

أسيوط 22 38

سوهاج 23 39

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 26 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 23 39

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

راس حدربة 29 37

حلايب 30 36