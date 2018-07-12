"القوى العاملة": الانتهاء من تلقي طلبات التدريب على "الخدمات البترولية" مجانا بمكافأة 2300 جنيه

كتبت-مروة شوقي:

انتهت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات الدفعة الخامسة من الراغبين فى التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير، على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وأصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توجيهاته للإدارة المسئولة عن تلقي الطلبات بالتيسير علي المتقدمين، مشيرا إلى أن عدد الذين تقدموا حتي ظهر اليوم الخميس ما يزيد عن 770 راغبا في التدريب مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبى بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير،، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.