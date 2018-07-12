بتكلفة 3.6 مليون دولار.. افتتاح صالة طيران الإمارات بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

افتتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع طيران الإمارات، اليوم الخميس، الصالة الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال لطيران الإمارات بمبنى الركاب رقم "2"، بتكلفة استثمارية حوالي 3.6 ملايين دولار، على مساحة 880 قدمًا مربعةً وتستوعب ما يصل إلى 152 مسافرًا في الساعة.

وجرى تجهيز الصالة بشاشات LED، والاختيار بين مقاعد رسمية وأخرى للاستراحة، وغرفتي صلاة منفصلتين واحدة للرجال وأخرى للسيدات، وتضم منطقة مخصصة لتناول الطعام .

شهد حفل الافتتاح الرسمي للصالة حشدًا من المسؤولين، وقص المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات، وثاني الأنصاري مدير طيران الإمارات بمصر، شريط الافتتاح التقليدي بحضور كل من خالد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بمطار القاهرة.

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