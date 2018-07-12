"سيتي إيدج": تسليم أول وحدات أبراج العلمين الجديدة بعد عامين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، الانتهاء من 40% من المنطقة التجارية، و85% من أساسيات الأبراج في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف القاضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الشركة في العلمين الجديدة، أن تسويق مشروع أبراج العلمين الجديدة يأتي ضمن بروتوكول تعاون مع هيئة المحتمعات العمرانية الجديدة لتطوير عدد من المدن السكنية المتكاملة.

ولفت إلى أن تسليم أولى الوحدات للحاجزين في منطقة الأبراج سيكون بعد عامين من الحجز.​