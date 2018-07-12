  • عاجل:الآن| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس.. اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أطفال المريوطية نتيجة الثانوية العامة كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

    "سيتي إيدج": تسليم أول وحدات أبراج العلمين الجديدة بعد عامين

    04:04 م الخميس 12 يوليو 2018
    "سيتي إيدج": تسليم أول وحدات أبراج العلمين الجديدة بعد عامين

    مدينة العلمين الجديدة ارشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، الانتهاء من 40% من المنطقة التجارية، و85% من أساسيات الأبراج في مدينة العلمين الجديدة.

    وأضاف القاضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الشركة في العلمين الجديدة، أن تسويق مشروع أبراج العلمين الجديدة يأتي ضمن بروتوكول تعاون مع هيئة المحتمعات العمرانية الجديدة لتطوير عدد من المدن السكنية المتكاملة.

    ولفت إلى أن تسليم أولى الوحدات للحاجزين في منطقة الأبراج سيكون بعد عامين من الحجز.​

    سيتي إيدج أبراج العلمين الجديدة عمرو القاضي مدينة العلمين

    الخبر التالى:

    بتكلفة 3.6 مليون دولار.. افتتاح صالة طيران الإمارات بمطار القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان