وزير التنمية المحلية يكشف حقيقة تقاضي مستشاري الوزارة رواتبهم من القروض

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة يوجد بها أقل عدد من المستشارين في الحكومة مقارنة بالوزارات الأخرى، مؤكدًا أن القروض التي تخصص لوزارة التنمية المحلية لا يتقاضى منها أي مستشار راتبه، وتكون مخصصة فقط لإقامة المشروعات بالمحافظات.

وأضاف شعراوي، خلال لقائه بالصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، الخميس، أن البرنامج الإنمائي الذي يمول رواتب بعض المستشارين في الحكومة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة، منحة من وزارة التعاون الدولي لتمويل الرواتب الخاصة ببعض المستشارين بالحكومة، ويكون لهم مهام محددة ويقومون بنقل خبراتهم إلى العاملين من كوادر الوزارة الذين سيتم الاعتماد عليهم لتولى المسئولية بعد تلقي الخبرات والتدريب اللازم.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب سيعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات على مدار العام.

وحول آخر مستجدات العمل في صندوق التنمية المحلية، قال الوزير، إنه تم وضع قواعد خاصة بسير العمل، وتحقيق 30% زيادة في عدد القروض للراغبين عن العام المقبل.