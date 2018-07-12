وزير التنمية المحلية: مولنا 98 ألف مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه جرى توفير ما يزيد عن 98 ألف مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه قروض ميسرة للشباب لتمويل هذه المشروعات ضمن برنامج "مشروعك".

وأضاف شعراوي، خلال لقائه بالصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ"مشروعك" بالمحافظات، وتلافي بعض السلبيات التي شهدها البرنامج وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا على مستوى المدن والقرى وعلى مستوى المحافظات أو الاشتراك في بعض المعارض بالخارج.

وشدد الوزير، على التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والهيئات التي تعمل على توفير قروض ميسرة للشباب والعمل ليكون العمل بصورة تكاملية مع توفير التدريب والتأهيل لهم وتقديم دراسات جدوى للمشروعات.

وقال شعراوي، إنه تم توفير برامج تدريب لكافة العاملين ببرنامج "مشروعك" بالوزارة والمحافظات مع توفير أفكار جديدة للتسويق للمنتجات الخاصة بمشروعك، وتوفير فرق عمل للتوجه إلى القرى والنجوع بالمحافظات.

ولفت الوزير، إلى أنه عقد اجتماعًا خلال الفترة الأخيرة مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين، في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والمشاركة في عملية التنمية بالمحافظات.

وأكد الوزير، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز لزيادة التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات بين الجانبين، والذي يوفر قروض ميسرة للشباب بالتعاون مع عدد من البنوك للمساعدة في توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.

وتابع شعراوي: "مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة في المحليات، ويجري وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام بالتنسيق مع كافة المحافظات لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التي تؤرق المواطنين حتى يتم إقرار قانون الشركة القابضة للمخلفات والشركات المساهمة التابعة لها"ز

وكشف وزير التنمية المحلية، عن مسابقة يتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية بكل محافظة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة.

وأكد أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكافة المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة، وهذا ما طلبه من سكرتيري العموم بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء، والتواجد في الشارع لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة.