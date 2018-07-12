"الزراعة": توفير تقاوي نقية وعالية الجودة للمزراعين لتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل الزراعية... مشيرا إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تمضي قدما لتحقيق هذا الهدف من خلال توفير تقاوي نقية عالية الإنتاجية من مختلف المحاصيل، ويأتي محصول الذرة الشامية في مقدمة المحاصيل الصيفية، التي تقوم الإدارة بإنتاج هجن بيضاء وصفراء فردية وثلاثية منه.

وأضاف إبراهيم - خلال مروره اليوم الخميس على حقول إنتاج الهجن في محافظة البحيرة- أن الهجين الفردي 10 يأتي في مقدمة الهجن الفردية عالية الإنتاجية والمرغوبة لدى العديد من المزارعين، مؤكدا أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تعمل هذا العام على توفير تقاوي نقية من حقول إنتاج الهجين من محافظة البحيرة، بحيث تتم عملية التطويش بشكل مستمر لضمان حدوث عملية التهجين ونقاوة التقاوي المنتجة .

وقام رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وعضو لجنة المتابعة، وأعضاء من إدارة إنتاج التقاوي بمحافظة البحيرة بالمرور على عملية التطويش والوقوف على كفاءة العمل ومدى الإنجاز الذي تم في حقول إنتاج هجن فردي 10، و176، و168.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت يؤكد دائما ضرورة المتابعة المستمرة الميدانية لكافة حقول إنتاج المحاصيل لضمان إنتاج أصناف وهجن ذي نقاوة عالية لتعظيم إنتاجية وحدة المساحة للمزارع بعد توزيع التقاوي حتى يتمكن من تعظيم العائد المادي لديه وتحقيق أرباح من الإنتاجية العالية تساعده في شراء مستلزمات الإنتاج وتوفير حياة كريمة.

وأكد إبراهيم للمزارعين في محافظة البحيرة أن الإدارة ستظل رمانة الميزان في السوق المصرية من خلال العمل على توفير كافة أنواع التقاوي، وبسعر يتناسب مع ظروف الحياة وعدم ترك المزارع فريسة للسوق السوداء.​