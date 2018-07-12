الآثار: مد فترة التقدم للشركات الدولية والمصرية المؤهلة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير

القاهرة- أ ش أ:

وافقت اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم هيئة المتحف المصري الكبير والمجموعة الإستشارية الخاصة بإعداد مستندات الطرح والتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير بمد الموعد النهائي لاستلام مستندات التأهيل إلى عصر يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس القادم ، مع مد الموعد النهائي لاستلام خطابات طلب زيارة الموقع إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس المقبل.

صرح بذلك الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف ، موضحا أن هذا المد يأتي بناء على طلب العديد من الدول والمؤسسات الكبرى التي تسعى للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف، للسماح لهم بتكوين تحالفات كبيرة تسمح بالمشاركة في تأهيل مثل هذا الصرح الثقافي العظيم .

وأكد أن معايير الاختيار سيراعى فيها معايير الشفافية العالمية والدولية لاختيار أفضل العروض التي تتناسب مع عراقة المتحف المصري الكبير.

من ناحية أخرى، أشارت إيمان زيدان معاون وزير الآثار للموارد المالية وممثل الوزارة في المجموعة الاستشارية إلى أن طرح إدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير قد سبق الإعلان عنها بالجرائد المحلية والأجنبية بتاريخ 10 يونيو الماضي ، وتمت الموافقة على مد فترة التقدم ونشر الإعلان بالجرائد الرسمية المصرية و العالمية ..آملة في أن تكون تلك المدة كافية لتكوين تحالفات دولية وعالمية تحقق تلك الشروط، كما يمكن للشركات الحصول على مستندات التأهيل من الموقع الإلكتروني والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.​