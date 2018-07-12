وزير التنمية المحلية: 3 مليارات جنيه لخطة العام الجاري

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، في محافظتي سوهاج وقنا، بتمويل حوالي مليار و700 مليون جنيه وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج.

وأضاف شعراوي، خلال لقائه بالصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، الخميس، أنه جرت الموافقة على الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي (2018- 2019) بعد اعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي والتي تزيد قيمتها عن 3 مليارات جنيه لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والطرق.

وأوضح الوزير، أن بعض المشروعات كانت متوقفة في المحافظتين رغم تنفيذها بنسبة 70% خاصة في الصرف الصحي ومنها "قفط ونقادة"، متابعًا: "المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى والتي جرى ضخ حوالي 2 مليار جنيه لها لإحياء مشروعات أخرى بحوالي 25 مليار جنيه بالمحافظتين وتوفير 6 آلاف فرصة عمل".

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن وفد البنك الدولي أشاد بالتقدم الذي شهده البرنامج خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب طلب الوزارة الحصول على الدفعة الثانية من القرض لتحويلها للمحافظتين لتمويل المشروعات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية، ويتعلق أغلبها بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل عبر سلاسل القيمة وربط المناطق الصناعية بقطاعات اقتصادية أخرى ومناطق لوجيسيتة وربط المحافظتين بمحور البحر الأحمر والمثلث الذهبي وإقليم جنوب الصعيد.

وتابع الوزير: "من المقرر خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ومحافظتي قنا وسوهاج لتطوير كافة المراكز التكنولوجية ودورة تقديم الخدمة بدلًا من 35 إجراء في تراخيص المباني أصبحت 17 إجراء فقط، بجانب التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث المناطق الصناعية داخل نطاق المحافظتين".

وأكد الوزير، وجود العديد من المشروعات القائمة على أرض المحافظتين الأن، ومنها تكتل لصناعات الأثاث بغرب طهطا ومنطقة حرف تراثية في نقادة، وإعادة هيكلة المحافظتين.

وأوضح الوزير، أن البرنامج هدفه خلق نموذج للتنمية لمحافظة بالصعيد يمكن تكراره في باقي المحافظات وخلق قيادة محلية قوية وقادرة على العمل وتحمل المسئولية وإدارة المشروعات.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يجري تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار علي مدار 5 سنوات.

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