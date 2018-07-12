وزير التنمية المحلية: هدف حركة المحافظين اختيار عناصر جيدة قادرة على العمل​

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الإعلان عن حركة المحافظين في الوقت المناسب عقب الانتهاء منها.

وأضاف شعراوي، خلال لقائه بالصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، الخميس، أن المحافظين يؤدون مهامهم والأعمال المكلفين بها وإدارة سير العمل في المحافظات حتى إعلان الحركة الجديدة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزراة سيكون لها دور في تقييم المحافظين الحاليين قبل إجراء الحركة القادمة للمحافظين، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة والتي تقيم بصورة مستمرة.

وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي لحركة المحافظين هو اختيار عناصر جيدة قادرة على العمل والإخلاص لخدمة البلاد والمواطنين على أرض الواقع.