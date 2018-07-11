بالفيديو والصور.. لحظة إذاعة السلام الجمهوري وقسم الطبيب بمستشفى دمنهور

البحيرة - أحمد نصرة:

بثت الإذاعة الداخلية لمستشفى دمنهور، عبر مكبرات الصوت الخاصة بها السلام الجمهوري، وقسم الأطباء مع بدء ساعات العمل الرسمية صباح اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور عبدالحكيم عبده مدير مستشفى دمنهور، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه فور تلقي التعليمات الوزارية بخصوص هذا الأمر، تم إنهاء كافة الاستعدادات وإجراء بث تجريبي من خلال الإذاعة الداخلية، للتأكد من اكتمال الاستعدادات، قبل البث الفعلي صباح اليوم.

وتباينت ردود أفعال المرضى بخصوص هذا القرار ، قال أحمد عبد الباسط: " السلام والقسم حاجة حلوة منقدرش نقول حاجة بس مش عاوزين الحكاية كلام بس، عاوزينها تترجم في صورة تحسين الخدمة".

وقالت منى الدفراوي: " الأهم من إذاعة القسم أو السلام الجمهوري، إن المريض يلاقي مكان كويس يقعد فيه، وإن المستشفى توفر الأدوية لعلاجه، بدل ما بيطلع يشتريه من بره".

وقال طبيب رفض ذكر إسمه: " لازلنا نبحث عن الشعارات والمظاهر بدلا من وضع الحلول الواقعية لمشكلة القطاع الطبي في مصر، والمسؤولين يهدفون من وراء هذه القرارات إلى محاولة إثبات ولائهم ووطنيتهم، ولو ركزوا في أعمالهم للنهوض بالخدمة لكان ذلك أفضل للوطن"