"التعليم" تبدأ تدريب معلمي أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

كتبت- ياسمين محمد:

تبدأ وزارة التربية والتعليم، تنفيذ أولى مراحل مدراس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار تطوير منظومة التعليم الفني التي بدأتها الوزارة خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة "صناع مصر" ومجموعة بروتوكولات التعاون التي وقعت مع كبرى الشركات الصناعية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قال حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن أولى خطوات تنفيذ هذه الاتفاقيات، بظأت هذا الأسبوع، وتمثلت في تدريب المجموعة الأولي من معلمي أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمشاركة مع مجموعة "العربى" لمدة شهر ونصف، وبدعم من اليابان وبالتعاون مع صندوق تطوير التعليم في التخصصات الرئيسية التالية: الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف).

وينضم للتدريب الخبير الياباني في مجال التعليم الصناعي في الأسبوع الثاني من اغسطس لتقديم التدريب العملي المكثف للدفعة الاولي من معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لمدة اسبوع.

وأضافت عز، أنه جرى اختيار المعلمين عن طريق مسابقة نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في شهر مايو الماضي، وتم مقابلة ما يقرب من 150 متقدم جرى اختيار المجموعة الأولى للبدء في الدراسة بالسنة الأولى من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في العام الأكاديمي 2018- 2019 كمرحلة أولى.

وستجرى نفس المسابقة، فى بداية كل عام دراسي خلال الثلاث السنوات القادمة، حتى استكمال الهيكل الإداري والأكاديمي للمدرسة.

وبدأ التدريب هذا الأسبوع ولمدة شهر كامل في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم.

ولفتت عز إلى تدريب المعلمين على عدد من الحقائب التدريبية ومنها:

المهارات الفنية الخاصة بكل تخصص، تنمية المهارات التربوية والتعليمية، تنمية المهارات الشخصية، المناهج المبنية على الجدارات، مهارات التواصل مع الطلاب أخلاقيات المهنة وبيئة العمل عوامل التغيير، ومهارات الإدارة الأساسية...).

ويجري التدريب من خلال خبراء متخصصين كل في مجاله تم اختيارهم من خلال صندوق تطوير التعليم، المسئول عن عملية التدريب والتقييم كشريك أساسي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ مبادرة "صناع مصر" التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت عز أنه سيتم فى تقسيم المعلمين خلال المدة المحددة للتدريب كالتالي:

الأسبوع الأول والثاني من التدريب: تقسيم المعلمين إلى مجموعتين الأولى لمدرسي المواد الفنية التي تطبق في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والثانية لمدرسي المواد الثقافية.

جدير بالذكر أن هذه المناهج تطبق للمرة الأولى داخل مدارس التعليم الفني، وتعتمد على التداخل والتكامل بين المناهج الثقافية والفنية والتي بنيت جميعها طبقاً للجدارات، والتي تعمل عليها فعليًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع مدارس التعليم الفني فى إطار التطوير الشامل.

كما أضافت عز أنه استكمالا لمرحلة التدريب سيتم تدريب الإداريين في الأسابيع الأخيرة على تنمية المهارات الشخصية، مهارات التواصل مع الطلاب أخلاقيات المهنة وبيئة العمل عوامل التغيير، مهارات الإدارة الأساسية.