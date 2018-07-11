رئيس "المقاولون العرب" لأعضاء اللجنة النقابية: عليكم مسئوليات كبرى

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بعد حصولهم على موافقة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بتشكيل مجلس إدارة اللجنة للدورة النقابية 2018 -2022.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، وجه المهندس محسن صلاح التهنئة لأعضاء اللجنة واصفًا تلك المسئولية بأنها تكليف وليس تشريفًا لهم، وأن تلك الصفة النقابية تلقي عليهم بمسئوليات كبرى يجب أداؤها على أكمل، لأنهم يمثلون أكثر من 70 ألف عامل بالشركة.

وأوضح صلاح، أن شركة المقاولون العرب تشهد في الآونة الأخيرة تنفيذ حجم أعمال غير مسبوق في تاريخها على مدار 64 عام، وتشارك في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم تحول أداء الشركة ليواكب العصر الحالي من حيث تنفيذ تلك المشروعات في أقل فترة زمنية ممكنة وبالجودة المطلوبة، وهذا مايتطلب جهود العاملين في اللجنة النقابية للتواصل المباشر مع العاملين في مختلف المواقع داخل الجمهورية، والتأكيد على أهمية الإلتزام والتطوير المستمر لأداء العاملين من أجل استمرار الشركة في أداء دورها الوطني.

ولفت صلاح، إلى دعم اللجنة من أجل أداء دورها على الوجه الأكمل، بجانب ضرورة تواصل أعضاء اللجنة المستمر مع العاملين من أجل توصيل صوتهم وبحث أي مطالب مشروعة للعاملين وحل أي مشكلة خاصة بالعاملين وهو ما يساهم في انتظام مسيرة العمل وزيادة الإنتاج.