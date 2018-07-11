رئيس حي مصر القديمة يكشف أسباب هدم سينما فاتن حمامة بالمنيل

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة، عن أسباب هدم أجهزة الحي لسينما فاتن حمامة بمنطقة المنيل.

وقال زين العابدين، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن هذا المبنى ملكية خاصة لعدد من الأهالي وليس ملكية عامة أو تابع للدولة، ومن ثم لا يوجد أي عائق أمام هدمه.

وأضاف رئيس حي مصر القديمة، أن هذا المبنى ليس مسجلًا ضمن مباني التراث المعماري التي يحظر هدمها، كما أن وزارة الثقافة وشركة الصوت والضوء سلمت المبنى منذ عام 2003 للأهالي.

وأوضح رئيس الحي، أنه لا يمكن للمحافظة أن تمنع أصحاب الملك من الاستفادة منه، والأهالي لديهم رغبة في هدمه وإقامة عقار مكانه وهذا حق لهم لا يتعارض مع أي قانون أو قرار.

وتابع اللواء محمد زين العابدين: "الهدم جرى بشكل قانوني، والمبنى ليس طرازًا معماريًا، ولا يتبع شركة الصوت والضوء ولا وزارة الثقافة، وأتعجب من هذه الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله".