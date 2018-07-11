مدير إدارة التراث بالقاهرة: الانتهاء من حصر أصول الدولة خلال 3 أشهر

كتب- محمد نصار:

قالت ريهام عرام، مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن اللجنة القومية لحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، لم تنته حتى الآن من حصر الأصول الحكومية بالقاهرة والتي ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت عرام، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من حصر لكامل المباني الحكومية في القاهرة التراثية في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، نافية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدير هذه الأصول بـ700 مليار جنيه.

وأوضحت مدير إدارة الحفاظ على التراث بالمحافظة، أن اللجنة القومية ستعلن مصير هذه الأصول بشكل تفصيلي عقب الانتهاء من عمليات الحصر بشكل كامل، والتي وفقًا لها سيتم تحديد مصير هذه الأصول وكيفية إدارتها والتعامل معها بعد إتمام عملية النقل للعاصمة الإدارية الجديدة.