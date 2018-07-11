وزيرة الهجرة تبحث استعدادات "منتدى المصريين بالخارج"

كتبت-مروة شوقي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، في إطار الإعداد لمنتدى المصريين بالخارج، المقرر انطلاقه بالقاهرة في نهاية يوليو الجاري.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، شارك في الاجتماع ممثلون لوزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان، والاستثمار والمالية والداخلية والصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري.

وطرحت مكرم، خلال الاجتماع أهداف الوزارة من عقد المنتدى، والذي يتركز في التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، بطرح كل وزارة لرؤيتها، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.

من جانبهم، استعرض ممثلو الوزارات المختلفة ما تقدمه وزاراتهم من تيسيرات للمصريين بالخارج، وما تقدمه من خدمات سواء من خلال فتح الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة، وكذلك في ملف التعليم، بجانب توفير وحدات وأراضٍ سكنية تناسب مختلف الشرائح وفئات الدخل.

وطالبت وزيرة الهجرة، إعداد ردود شافية لتساؤلات المواطنين، حتى يخرج المنتدى بنتائج ملموسة يشعر بها المواطنين على أرض الواقع.

كما تطرق اللقاء للمقترحات التي تقدم بها المصريون بالخارج خلال تسجيلهم لحضور المنتدى، وما أشاروا إليه من مشكلات لتجهيز حلول والتعاون لتنفيذ ما يهدف للصالح العام، ويخدم المصريين في الخارج والداخل على حد سواء.

واتفق الحاضرون للجلسة التنسيقية على تقسيم ورش العمل خلال المنتدى إلى ست ورش عمل للتواصل المباشر بين المسئولين والمواطنين بالخارج الذين يقضون إجازاتهم في مصر.

وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت مسبقًا عن انطلاق منتدى المصريين المغتربين بالخارج يوم الأحد الموافق 29 يوليو الجاري تحت شعار "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، مؤكدة أن تسجيل البيانات للمشاركة في المنتدى مستمر حتى 15 يوليو الجاري عبر التطبيق الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتدشينه لتلقي بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في حضور فاعليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين في مناقشتها وكذلك على الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckYM9ox8qthV09ewgwksXQCAJb6QmjwZI6IlCNtTHDIgMVjA/viewform?usp=sf_link