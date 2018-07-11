البابا تواضروس يستقبل "محب الكنيسة القبطية" بفيينا- صور

قبل أيام من افتتاحه.. "مصراوي" ينشر صورًا جوية للدائري الإقليمي

كتب- إسلام ضيف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر إقامته بفيينا، الكاردينال كريستوف شون بورن رئيس مجلس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا.

وذكرت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان، الأربعاء، أن اللقاء حضره المقابلة الأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.

ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها اللقاء بالـ"وديٌ"، وسادته روح المحبة والتفاهم، ودار الحوار حول لقاء بطاركة الشرق مع بابا الفاتيكان واجتماع الصلاة المسكوني الذي انعقد في مدينة باري الإيطالية منذ أيام.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية أن اللقاء تطرق للحديث عن العلاقات الطيبة مع الكنيسة الكاثوليكية وعن مسيحيي الشرق الأوسط.

يذكر أن الكاردينال شون بورن زار الكنيسة القبطية للمرة الأولى في شهر أكتوبر من عام 2016 بدعوة من قداسة البابا تواضروس. وللكنيسة القبطية محبة وتقدير خاص لديه وهو ما يظهر في مواقفه مع الكنيسة القبطية بالنمسا، كان من ابرزها إهداءه كاتدرائية العذراء المنتصرة التي تقع في قلب العاصمة فيينا للكنيسة القبطية في مايو 2016 وذلك خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني وقتها للنمسا.