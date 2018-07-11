مفتي الجمهورية يبحث التعاون الديني مع وزير الشئون الإسلامية السعودي

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية للمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية والمملكة.

جاء ذلك على هامش مشاركة مفتي الجمهورية في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول "السلم والأمن" المنعقد حاليًّا بجدة.

وأكد مفتي الجمهورية على دور مصر والمملكة السعودية وتعاونهم المستمر والمثمر في خدمة قضايا العرب والمسلمين.

وأعرب وزير الشئون الإسلامية السعودي عن تقديره لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، وأشاد بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح صورة الإسلام التي يحاول المتطرفون تشويهها بأفعالهم الإجرامية وتفسيراتهم المنحرفة للنصوص الدينية.