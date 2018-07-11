ضبط 3 قطع حشيش مع راكب في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، راكبا مصريا حاول تهريب 3 قطع حشيش داخل حقائبه، لدى عودته من فرنسا.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة باريس، اشتبه رجال الجمارك في راكب حاول استغلال الازدحام داخل صالة الوصول والهروب منهم، وبتفتيشه عُثر على 3 قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش مخبأة بين طيات ملابسه في إحدى حقائبه.

وأمر أسامة مصطفي البحراوي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.