"الإسكان": 6.9 مليار جنيه استثمارات في 6 أكتوبر العام المالي الماضي

​كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التي أنفقها جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تنفيذ خطة المشروعات التنموية، واستكمال المشروعات القومية والتنموية بالمدينة للعام المالي 2017- 2018، بلغ 6.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 120 % من الخطة المعتمدة للمدينة للعام المالي 2017- 2018، والبالغ قدرها 5.7 مليار جنيه.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات موزعة كالتالي: 2.41 مليار جنيه لمشروعات المرافق (مياه – صرف– طرق – كهرباء – اتصالات)، و2.223 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي، و2.164 مليار جنيه لمشروعى "دار مصر"، و"سكن مصر"، و104 ملايين جنيه للمباني الخدمية.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: "فيما يتعلق بالمشروعات السكنية بالمدينة، فيضم مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ حوالي 100 ألف وحدة سكنية، بجانب 6960 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، و6725 وحدة سكنية فاخرة يجري تنفيذها، بالإضافة إلى تنفيذ 15024 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر".

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة 6أكتوبر، إلى أن مشروعات المرافق، تتضمن ما يلي: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الرفع وشبكات الرى، للاستفادة من مياه الصرف المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالمدينة بدلاً من المياه المنقاة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه والمأخذ والروافع بطاقة 400 ألف م3/يوم، لتلبية احتياجات التوسعات بالمدينة، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى (تجميع مياه الصرف الصحى ورفعها إلى محطة المعالجة بالشيخ زايد) لخدمة التوسعات الشرقية بالمدينة بمساحة 8300 فدان، بجانب استكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى (تجميع مياه الصرف الصحى وضخها إلى محطة الصرف الصحى الرئيسية بمدينة 6أكتوبر) لخدمة التوسعات الشمالية بالمدينة بمساحة 3000 فدان، وتنفيذ شبكات مرافق أراضى (بيت الوطن – الإسكان الاجتماعى –المميزة – الاكثر تميزاً)، وتوصيل المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ شبكات الرى لحدائق أكتوبر.