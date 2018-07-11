مديرو 4 مستشفيات: لم نتسلم قرار "إذاعة النشيد".. والتطبيق فور الوصول

كتب - أحمد جمعة:

نفى 4 من مديري المستشفيات الكبرى بالقاهرة استلامهم قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن إذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء يوميًا.

وقال الدكتور هاني راشد، مدير معهد ناصر، إن قرار الوزيرة لم يصل إلى المستشفى إلى الآن، مؤكدًا على تطبيقه فور وصوله، والالتزام بما جاء به من تعليمات.

وأوضحت وزيرة الصحة أن القرار يأتي لتعزيز قيم الانتماء إلى هذا الوطن، سواء للأطباء أو المرضى على حد سواء داخل المستشفيات، ولكي تدرك الأطقم الطبية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونتذكر بلدنا كل يوم.

وقالت مصادر بالوزارة إنه تم إرسال القرار إلى مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ المديريات في إرسالها إلى المستشفيات غدًا الخميس.

وأضافت المصادر: "سيتم البدء في تنفيذ القرار فور وصوله إلى المستشفيات ومديريات الصحة، على أن يجري تجهيز المستشفيات التي لا توجد بها إذاعة داخلية".

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تليفزيونية، إن وزارة الصحة ماضية في تطبيق قرار إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات رغم الهجوم الذي تعرض له هذا القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.​