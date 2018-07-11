عضو اتحاد "الحاصلات البستانية" يكشف تفاصيل لقاء وزير الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور يحي عبد الغفار، عضو اتحاد منتجي الحاصلات البستانية، عن تفاصيل لقاء أعضاء الاتحاد مع وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت أمس الثلاثاء.

وقال إن الوزير طالب بتفعيل دور الاتحاد العام لمنتجي الحاصلات الزراعية فى دعم صغار المزارعين، مع تطبيق المواصفات والمعاير الدولية بجانب عمليات إستيراد تقاوي البطاطس.

وأضاف عبد الغفار لمصراوي، أن وزير الزراعة أكد على ضرورة ربط كافة المشريع الممولة من قبل المؤسسات الدولية ببعضها ضارباً المثل بمشروع "الإيفاد" الأمر الذي يجعل المزارع ينتج محصيل ذات جودة أوربية، مضيفاً أن الاتحاد لديه خبرات فى مشروعات قائمة بالفعل واثبتت نجاها.

وأشار إلى أن توصيل المعلومات التسويقة للجمعيات التعاونية يفتح الباب أمام مزيد من التصدير الناجح، مؤكداً أن مشروعات "الايفاد" من اكثر المشروعات التى يربح منها الفلاح.

وتابع: "لن تحل مشاكل التصدير فى مصر إلا بوضع ألية موحدة تسري على جميع المصدرين والمنتجين من قبل وزارة الزراعة".