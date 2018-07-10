"يوفر 50% من الفاتورة وبـ 3 جنيهات".. آخر مستجدات جهاز توفير المياه

كتب - معتز عباس:

كشف اللواء عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، عن توصل الهيئة لابتكار جهاز يعمل على توفير المياه، عبارة عن قطعة تضاف إلى صنبور المياه وتوفر 50% من نسبة المياه المستهلكة وبالتالي توفير 50% من قيمة فاتورة المياه.

وأوضح "عرفة"، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 أنواع لهذا الجهاز، هناك جهاز يوفر 50% بسعر 3 جنيهات، وآخر يوفر 70% بتكلفة 30 جنيهًا، والثالث يوفر 85% بتكلفة 40 جنيهًا، مؤكدًا أن الجهاز مصنع من أجود الخامات النحاسية المطبقة للمعايير الصناعية الصحية.

وأكد أن القطعة التي تم إنتاجها يمكن تركيبها على جميع أنواع "خلاطات المياه"، مشيرًا إلى أن هذا الابتكار يتم تسجيله للحصول على براءة الاختراع ملك للهيئة.

وأشار إلى أن هذه الابتكار الهدف منه توفير المياه، والعمل على مصلحة المواطنين والدولة، مؤكدًا أن الهيئة ليست هادفة الربح من وراء هذا الابتكار، فهو متاح لأي مصنع لتصنيعه وبيعه في الأسواق.