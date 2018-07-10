"الصحفيين": ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة فرصة لإعادة الحوار

كتب - مصطفى علي:

عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعه اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مستجدات مشروع تنظيم الصحافة والإعلام، حيث اطلع علي ملاحظات مجلس الدولة، على مواد مشروع القانون المقر بصفة مبدئية من مجلس النواب.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، في بيان اليوم، احترامه لمؤسسات الدولة المصرية، ويمد يده لجميع المؤسسات المعنية، بالتشريع المقترح للحوار الهادف والبناء، حول صياغات المواد التي أبدت النقابة تحفظها عليها في خطابها المرسل لمجلس النواب.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين، على أن مقترحاته بصياغات بديلة لعدد من مواد القانون، إنما تستهدف الصالح العام وضمان بيئة عمل إيجابية، تحقق صالح المجتمع والمؤسسات الصحفية، ومن ثم يجدد مجلس النقابة بالإجماع تأكيد رؤيته بشأن تلك المواد والملاحظات حولها.

وأكد مجلس النقابة أن ملاحظات مجلس الدولة، بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون، هي فرصة لإعادة الحوار حوله، وعدم التعجل في إقراره، قبل إعادة التداول على المواد الخلافية.

ودعا مجلس النقابة إلى لقاء يجمع الأعضاء، بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ولجنة الإعلام والثقافة والأثار، لإيضاح فلسفة التعديلات المقترحة من النقابة.

وقال البيان إن مجلس النقابة يواصل اجتماعاته الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم في اتجاه رغبات أعضاء الجمعية العمومية بشأن القانون.​