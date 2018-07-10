ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب بذور "الماريجوانا"

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالدائرة الثالثة برئاسة جمال عبد الفتاح وسامي صبحي، تهريب كمية كبيرة من بذور الماريجوانا، ومركب كيميائى لزراعتها مع راكب هولندي.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة أمستردام، حاول راكب هولندي من أصل مصري، تهريب كمية كبيرة من بذور مادة الماريجوانا المخدرة، حيث استغل الراكب مواعيد تسليم وتسلم الورديات والخروج بين ركاب طائرة أخرى، قادمة من إحدى الدول العربية، وتلاحظ لسامح الجبار رئيس القسم، ارتباك الراكب وتردده في الدخول إلى صالة الجمارك، وبسؤاله عن جواز السفر، أظهر جواز السفر الهولندي، والذي اتضح أنه لم يقم بختم الوصول للجواز، وطلب منه الجواز الذي قام بختمه، فاتضح أنه مصري، ومسافر إلى أمستردام من 5 أيام فقط، فعرض الأمر على محمد عيد، مدير صالة الوصول، الذي طلب من إبراهيم حسن مأمور الجمرك تفتيش الراكب بدقة.

وأضافت المصادر أنه بعد الانتهاء من تفتيشه، وجد معه مجموعة كبيرة من بذور الماريجوانا، مخبأة بين طيات الملابس بوزن 200 جرام تقريبا، وداخل جيوب ملابس الراكب، وكذلك وجد مجموعة كبيرة من أدوات تعاطي المواد المخدرة، والتي تلاحظ وجود بقايا مواد مخدرة بيضاء سبق تعاطيها، وعثر كذلك على علبة بلاستيكية بداخلها مادة مركبة، واتضح أنها طريقة خاصة للتربة الزراعية، التي تحتاجها بذور الماريجوانا، تزن 700 جرام.

كما عثر على كمية من الأطعمة المخلوطة ببعض المواد المخدرة، وعثر على كمية من الشوكولاتة المحشوة بمخدر الماريجوانا، وعثر أيضا على بعض الأدوات التي تستخدم في تعاطي الهيروين (أنابيب صغيرة الحجم) كما عثر على مجموعة من الأوراق، التي توضح طرق زراعة العديد من المواد المخدرة بطرق حديثة، وعثر أيضا على منظار أحادي حديث، خاص ببندقية قناصة، والمحظور دخوله للبلاد، وعثر على قوس رماية مفكك ثلاثة أجزاء، و12 رمح خاص بقوس الرماية، والذي يلزم الحصول على تصاريح الأمن العام، وممنوع حيازته بدون تصريح.

وبعرض كافة المضبوطات السابقة على سامي صبحي مدير الجمارك، أمر بتحرير محضر ضبط للراكب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده.