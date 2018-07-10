"الآثار" تؤكد أثرية مضبوطات المنيا.. وإجراءات لضم موقع الحفر للوزارة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، تشكيل لجنة أثرية ثلاثية برئاسة جمال أبو بكر مدير عام آثار المنيا، بناء على طلب النيابة العامة؛ لمعاينة المضبوطات التي حاول بعض اللصوص سرقتها نتيجة الحفر خلسة في صحراء المنيا.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللجنة أثبتت أثرية هذه القطع، والتي تتكون من 483 عملة ترجع للعصر اليوناني الروماني، وعدد من الأواني الفخارية من نفس الفترة التاريخية.

وأضاف وزيري، أن اللجنة سوف تقوم بمعاينة الموقع الذي قام اللصوص بحفره خلسة؛ لتفقد الآثار الثابتة التي عثرت بداخله وسوف تقوم بكتابة تقرير مفصل عن القطع والموقع؛ لرفعه لوزير الآثار.

وأشار إلى أن هناك إجراءات لعرض الموضوع برمته على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لضم الموقع لوزارة الآثار، حيث أن الموقع غير مسجل ضمن المواقع الأثرية التابعة للوزارة.