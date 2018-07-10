الرئاسة: السيسي وجه بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية

القاهرة - أ ش أ:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة في كل ربوع محافظات مصر، بالتنسيق مع قطاعي المدارس والجامعات وباشتراك أدوات المنظومة الرياضية في الدولة والأندية ومراكز الشباب.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذه الآلية تأخذ في الاعتبار القاعدة الشبابية العريضة التي تزخر بها الدولة مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة التي إذا ما تم رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي.​