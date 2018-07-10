"الصحفيين": تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب القانون الجديد

كتب- مصطفى علي:

قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيتم توجيه دعوة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، للاجتماع والتشاور حول ملاحظات النقابة بشأن قانون تنظيم الصحافة.

وطالب "الزناتي"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن يتم هذا اللقاء في أقرب وقت لتقريب وجهات النظر، وإزالة حالة الغضب من أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح، أنه تمت مناقشة الطلب الموجه من 183 عضوًا بعقد جمعية عمومية طارئة، وسيتم تأجيل تلك الخطوة حتى استنزاف كل الطرق السلمية للتفاوض، مشيرًا إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم حتى تحقيق مطالب النقابة في مطالبها بشأن القانون.

وكان مجلس النقابة اجتمع اليوم، لبحث ما تم الوصول له في قانون تنظيم الصحافة بعد ملاحظات مجلس الدولة بعدم دستورية عدد من مواده، إضافة إلى مناقشة عدد من قضايا المهنة على رأسهم أعمال لجنة القيد.