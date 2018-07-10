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بالصوت| ننشر قسم الأطباء الذي تُذيعه المستشفيات غدًا

07:10 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
بالصوت| ننشر قسم الأطباء الذي تُذيعه المستشفيات غدًا

أطباء داخل مستشفى

كتب - أحمد جمعة:

حصل مصراوي على قسم الأطباء الذي من المقرر أن تذيعه المستشفيات الحكومية صباح الأربعاء.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الذي تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، بإذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.

وقالت وزيرة الصحة لمصراوي، إن القرار يأتي لتعزيز قيم الانتماء إلى هذا الوطن، سواء للأطباء أو المرضى على حد سواء داخل المستشفيات، ولكي تدرك الأطقم الطبية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونتذكر بلدنا كل يوم.

وتساءلت وزيرة الصحة عن حالة الجدل التي أحدثها القرار: "هل أصبحت القيم شيء غريب؟".

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المستشفيات الحكومية هالة زايد السلام الجمهوري

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