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"الصحفيين" تتمسك بملاحظاتها على القانون الجديد.. وتطلب لقاء "عبدالعال"

07:00 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
"الصحفيين" تتمسك بملاحظاتها على القانون الجديد.. وتطلب لقاء "عبدالعال"

نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة

كتب- مصطفى علي:

عقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة؛ استجابةً للطلب المقدم من 6 من أعضاء المجلس لمناقشة آخر تطورات قانون تنظيم الصحافة الجديد، والذي تعترض النقابة على نحو 12 مادة منه.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إن المجلس أكد تمسكه بجميع الملاحظات على القانون، والتي أرسلها يوم 24 يونيو الماضي، إلى مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

وأضاف "عبدالرحيم"، في تصريح اليوم، أن المجلس سيطلب عقد اجتماع عاجل مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لبحث آخر التطورات وتوضيح وجهة نظر النقابة في مشروع القانون.

وتابع عضو مجلس النقابة، أن المجلس سيواصل اجتماعاته لمناقشة تطورات الموقف الأسبوع المقبل، ومناقشة الطلب المقدم من عدد من الجمعية العمومية بالدعوة لعقد عمومية طارئة لمناقشة القانون الجديد.

نقابة الصحفيين عبدالمحسن سلامة مجلس النواب علي عبدالعال

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