قبل أيام من افتتاحه.. "مصراوي" ينشر صورًا جوية للدائري الإقليمي

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي" على الصور النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوي حتى مدينة بنها بطول 57 كم، ويفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الشهر الجاري.

وجرى تنفيذ الطريق وفقًا لقياسات الجودة العالية، وعمل عدد من تجارب التحميل على الطريق والأعمال الصناعية به، والتي أثبتت نتائجها أن الطريق وما يشمله من كباري، مطابق للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الفنية.

ويشتمل الطريق، على 62 عملًا صناعيًا، و38 كوبري، و24 نفقًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه.

والطريق الدائري الإقليمي يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره، وتخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.

ويتضمن المشروع، محور كوبري الخطاطبة، أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، والذي يبلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل أعلى فرع رشيد، و4 كباري علوية، هم: "هيبرقاش، والسكك الحديدية، والرياح البحيري، والرياح الناصري"، إضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليار و500 مليون جنيه.