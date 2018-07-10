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"غنية" اسما وفعلا.. تكريم وزاري لعاملة نظافة أعادت 9 آلاف يورو و"موبايل" لراكب

06:54 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
"غنية" اسما وفعلا.. تكريم وزاري لعاملة نظافة أعادت 9 آلاف يورو و"موبايل" لراكب

وزير الطيران المدني يكرم العاملة

كتب - طه عبيد:

كرَّم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، غنية مصطفى إسماعيل، عاملة نظافة بصالة الوصول بمبنى الركاب 1 في مطار القاهرة الدولي، لأمانتها، بعدما أعادت مبلغ 9 آلاف يورو، وجهاز محمول لراكب مصري، فقدها لدى عودته من ميلانو بإيطاليا.

ومنح وزير الطيران، بحسب بيان اليوم الثلاثاء، العاملة شهادة تقدير وتحفيز مادي لأمانتها، معربًا عن شكره وتقديره العميق لموقفها المشرف، ما يعد مثالًا يحتذى به للرضا والقناعة والشرف والأمانة في أداء العمل.​

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يونس المصري الطيران المدني مطار القاهرة الدولي إيطاليا

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