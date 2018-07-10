"رياضة النواب": تكريم السيسي لأبطال "البحر المتوسط" تشجيع كبير لهم

كتب- محمود رمزي:

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر، دليل على اهتمام القيادة السياسية بدعم وتشجيع أبطال مصر الذين رفعوا اسم وعلم مصر عالميًا.

وأضاف "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إشادة الرئيس السيسي بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، يحفز هؤلاء الأبطال على تحقيق المزيد من البطولات لصالح مصر، خصوصًا أن هؤلاء الأبطال أدخلوا السعادة إلى قلوب المصريين.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه مع هؤلاء الأبطال أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاط راق، يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، وهو دليل قاطع على اهتمام الرئيس السيسي شخصيًا بالرياضة المصرية.

وكان الرئيس السيسي منح هؤلاء الأبطال الأوسمة في احتفال تكريمهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.