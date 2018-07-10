​"القوى العاملة" تعلن عن 130 فرصة عمل براتب 2300 جنيه

كتبت- مروة شوقي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 130 فرصة عمل بإحدى شركات الخدمات الأمنية، في مناطق مصر الجديدة والمعادي و6 أكتوبر، براتب يصل إلى 2300 جنيه.

وتتضمن الوظائف المطلوبة، وفق بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء: "60 فرد أمن مؤهل متوسط وعالي وعمره يتراوح بين 21 و39 عامًا، للعمل 12 ساعة في مصر الجديدة وأكتوبر، براتب شهري 2300 جنيه".

ونوهت الوزارة، إلى حاجة فرع الشركة في منطقة المعادي إلى 20 فرد أمن، مؤهل متوسط وعالي، بأعمار تتراوح بين 21 و35 عامًا، للعمل 12 ساعة، براتب شهري 2300 جنيه.

وتابعت: "مطلوب 50 فرد أمن، مؤهل عالي ومتوسط، والسن من 21 إلى 35 سنة، للعمل 8 ساعات في منطقة التجمع، ويشترط أن يكون طوله 175 سم، براتب 2100 جنيه".

وقالت الوزارة، إنه يشترط عدم وجود عائق طبي، لافتة إلى أن مزايا تلك الوظائف تكمن في توفير تأمين صحي واجتماعي، وبوليصة تأمين ضد الحوادث بقيمة 5000 جنيه، علاوة على توفير انتقالات وسكن، وفقًا لظروف الموقع.

وطالبت الوزارة، من يرغب في التقدم للوظيفة الاتصال على أرقام: "01110559012 -01277990778 - 01277990778".