عبدالناصر زيدان يعلن انتهاء أزمة إيقاف برنامجه على "الحدث اليوم"

كتب ـ مصطفى علي:

أعلن الإعلامي عبدالناصر زيدان، مقدم برنامج "كورة بلدنا"، على قناة "الحدث اليوم"، أن إدارة القناة أبلغته بانتهاء أزمة إيقاف برنامجه رسميًا.

وقال "زيدان"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "أبلغتني إدارة قناة الحدث اليوم رسميًا ومنذ ساعات، بانتهاء مفعول قرار الإيقاف الظالم بحقي، والذي صدر بشكل مفاجئ بعد حلقة الجمعة الماضية، وبأنني سأعود ببرنامج كورة بلدنا للظهور الليلة الثلاثاء، وهذا ما كنت أتوقعه".

وأضاف "زيدان": "شكرا للنائب الخلوق المحترم محمد إسماعيل، الذي ساندني بقوة وبإخلاص، ووجدت منه كل العون والخير، حتى أصبحنا البرنامج رقم واحد في مصر".

وتابع: "سيظل كل ما فعلتموه معي يا أهل الحدث اليوم، واجب يطوق عنقي إلى أن أموت، وسأرد على هذا القرار خلال ساعات، وأتمنى من الله أن يلهمني الحق والصواب".

وكانت إدارة قناة "الحدث اليوم"حولت الإعلامي عبدالناصر زيدان، مقدم برنامج "كورة بلدنا"، إلى التحقيق لما صدر منه تجاوزات على الهواء، مع إيقافه لمدة أسبوع اعتبارًا من السبت الماضي.​