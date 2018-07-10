وزير الطيران يطالب الشركات بالانتهاء من تفعيل برنامج الشحن الإلكتروني

كتب - طه عبيد:

طالب الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين على أحدث الوسائل التكنولوجية في مجالات الصناعات المكملة، وحث الوزير على المنافسة العالمية لجميع منتجات الشركة، والسعي نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى شركات الطيران المحلية والعالمية بأجود الأصناف الدولية وكذلك الأسواق الداخلية والخارجية.

كما طالب "المصري"، خلال جولة اليوم الثلاثاء، لشركتي مصر للطيران للصناعات المكملة، ومصر للطيران للشحن الجوي، بضرورة الانتهاء من تفعيل برنامج الشحن الإلكتروني (E-freight)، ما يزيد من كفاءة مطار القاهرة في التعامل مع جميع أنواع الشحنات، وتسهيل إجراءات الشحن.

وأشاد الفريق يونس المصري بمستوى الخدمات المقدمة بمجمع البضائع، مشيرًا إلى الاستمرار في تطوير خدمات الشركة لمواجهة جميع التحديات والمعوقات، مطالبًا بالالتزام بمعايير السلامة والأمن المعتمدة عالميًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

بدأت الجولة بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، وكان في استقباله المهندس عادل منصور، رئيس الشركة، وتفقد الوزير مصنع الصناعات البلاستيكية، ومصنع الصناعات الخشبية، إضافة إلى مصنع الزي والجلود، ثم أتبعها بجولة تفقدية بمطابع الشركة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن أنشطة وخدمات الشركة من المنتجات المغذية لصناعة الطيران، واطلع على خطط التطوير والتحديث في خطوط إنتاج الشركة، والتوسع في الصناعات البلاستيكية، وخاصة تصنيع أدوات الوجبات على الطائرات وإنتاج الخامات الجلدية داخل كبائن الطائرة، وتصنيع وصيانة معدات التحميل، وتصنيع الملابس الخاصة للعاملين في الشركات التابعة للوزارة والسوق المحلي.

كما تفقد وزير الطيران، شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وشملت الجولة تفقد المبنى الإداري الجديد، وكان في استقباله الطيار باسم جوهر، رئيس الشركة، الذي قدم شرحًا توضيحيًا عن خطة تحديث أسطول الشحن الجوي، وأقسام المبنى الإداري الذي يضم جميع الجهات المسؤولة عن مراقبة الشحنات الصادرة والواردة.

وبعدها، تفقد الفريق يونس المصري، مجمع بضائع الشركة بمطار القاهرة الدولي، شملت زيارة أقسام قرية البضائع، ومنها قسم الصادر والوارد، إضافة إلى قسم خدمة العملاء، كما تفقد ساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام ومخازن الواردات والساحة الخارجية، وكيفية تجميع وتأمين البضائع، تمهيدًا لشحنها على الطائرة.