وزير القوى العاملة يتلقى تقريرًا عن وفاة 3 عمال بشركة تخزين في الإسكندرية

كتبت-مروة شوقي:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالانتقال الفوري إلى شركة النيل للتخزين والتوزيع بالمحافظة، لإجراء معاينة للوقوف على أسباب الحادث الذي وقع بالشركة، وأدى إلى مصرع 3 عمال، ومتابعة تعويضات ومستحقات العمال المتوفين وتقديم العزاء لأسرهم.

وتلقى الوزير، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، تقريرًا عاجلًا من حسن رداد مدير المديرية، أوضح فيه أنه حدثت خلخلة لأغلب كتل فول الصويا المتكتلة بجدار الصومعة رقم 35 الخاصة بتخزين فول الصويا، أثناء تنظيف 3 من عمال المقاول "عمالة غير منتظمة"، الصومعة، ما أدى إلى دفن 3 عمال داخل أكوام فول الصويا بالصومعة.

وذكر التقرير، أنه جرى محاولة إنقاذهم إلا أنهم فارقوا الحياة جميعًا، وهم يوسف محمد الكشكي، وعماد عابدين أبوالدهب، ومحمود جمال محمد الزهري، فضلًا عن إصابة 11 عاملًا من المتواجدين الذي كانوا يحاولون إنقاذ زملائهم.

وأوضح التقرير، أن نشاط الشركة "تخزين وتوزيع حبوب" بمنطقة بالوردان غرب الإسكندرية، ويعمل بها 191 عاملًا.