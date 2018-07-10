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رئيس حي الزاوية الحمراء يناقش تطبيق منظومة النظافة الجديدة

05:50 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
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كتب- محمد نصار:

اجتمع اللواء هشام عصمت عبدالحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، اليوم الثلاثاء، مع متعهدي الجمع السكني بنطاق الحي لبحث تنفيذ منظومة النظافة الجديدة التي أعلنت عنها محافظة القاهرة.

وناقش الاجتماع آليات العمل والمشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها، والتنبيه عليهم برفع القمامة وعدم الإهمال، وشدد رئيس الحي على محاسبة كل من يهمل في عمله.

وطالب رئيس الحي، مقاولي الجمع السكني بالذهاب إلى المواطنين وجمع القمامة، لافتًا إلى مراقبة كل المربعات والمتابعة المستمرة من قبل الحي.

كما طالب اللواء هشام عصمت، الموطنين بالإبلاغ عن تواجد أي تراكمات للقمامة في أي قطاع، من خلال التواصل على الرقم (24248378).

هشام عصمت عبدالحميد حي الزاوية الحمراء منظومة النظافة الجديدة

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