مصدر حكومي: حركة المحافظين الأسبوع المقبل.. والأسماء المطروحة غير صحيحة

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية لتولي مناصب بحركة المحافظين الجديدة، غير صحيحة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن حركة المحافظين لن تجري قبل نهاية الأسبوع الجاري، لمجموعة من الأسباب، على رأسها مؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة تحت رعاية المهندس عاطف عبدالحميد، والذي أعلن عن المؤتمر الأحد الماضي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع المصدر: "لا يمكن إعلان حركة المحافظين الجديدة قبل انتهاء المؤتمر، والمقرر لجلسته الختامية الخميس المقبل، وذلك لأن محافظ القاهرة من ضمن الراحلين في التشكيل الجديد، وأتوقع أن تجري بداية الأسبوع المقبل".

وذكر المصدر، أن اللواء حمدي الجزار، مساعد وزير التنمية المحلية لشؤون المحليات مرشح لتولي منصب محافظ أسيوط أو سوهاج، إلى جانب استمرار اللواء شريف حبيب، محافظ بني سويف؛ نظرًا لوجود تكليف رئاسي له في أحد المشروعات التي لم تنته بعد.

واستبعد المصدر، نقل اللواء كمال الدالي من محافظة الجيزة إلى القاهرة؛ نظرًا لأن إنجازاته في الجيزة لا تؤهله لتولي العاصمة، قائلًا: "هيئة محافظة القاهرة بالكامل من المرجح أن تتغير، وتشمل المحافظ ونوابه الثلاثة، وتحديدًا اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، نظرًا لاقترابه من بلوغ سن المعاش".