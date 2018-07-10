نائب رئيس اتحاد العمال: لم نعقد جلسات حتى الآن لصرف علاوة القطاع الخاص

كتبت- مروة شوقي:

قال السعيد النقيب، النائب الأول لرئيس اتحاد دعم مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الإنتاج الحربي، إن جلسات التفاوض على صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين في القطاع الخاص، إسوة بالعاملين في الدولة، لم تعقد حتى الآن.

وأضاف "النقيب"، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن تلك الجلسات تتم برعاية رئيس الوزراء، وفي حضور القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لعمال مصر، لافتًا إلى أن للاتحاد دور كبير منوط به كل عام في هذا الشأن.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه سيتم إلزام رجال الأعمال بصرف العلاوة للعمال، مشيرًا إلى صرف بعض رجال الأعمال للعلاوة خلال الأيام الماضية.

وعن صرف العلاوة المقررة من الدولة للعاملين في الحكومة، قال: "كل رئيس نقابة في الاتحاد العام، في حالة تفاوض مستمر مع الوزراء، كل في قطاعه، وهناك استجابة قوية من قبلهم لمطالب العمال".

وفيما يخص نقابة الإنتاج الحربي، أوضح "النقيب"، أن مفاوضاته مع محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أفضت إلى منح العاملين 7% تضاف للحافز، أي بنحو 320 جنيهًا للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، بإجمالي زيادة شهرية أكثر من 480 جنيهًا، كما وافق على 150 جنيهًا، إضافة لحوافز الدرجات الأولى والثانية والثالثة بإجمالي زيادة شهرية أكثر من 550 جنيهًا حسب الدرجات، وأيضا 140 جنيهًا، إضافة لحوافز لدرجة مدير عام، ورئيس قطاع، بزيادة وفق الأقدميات تزيد عن 700 جنيه شهريًا.

وذكر: "نحن في الإنتاج الحربي، سبقنا باقي القطاعات في صرف علاوة الدولة، وسياستنا التعويض بالإنتاج".