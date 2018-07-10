وكيل وزارة الكهرباء تستعرض إنجازات القطاع في بروكسل

كتب- محمد صلاح:

استعرضت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي، خلال الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، اليوم الثلاثاء، إنجازات القطاع، وما تم بذله في تطوير شبكات النقل والتوزيع والخطط المستقبلية، إضافة إلى مجهودات الوزارة لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وربط مصر مع دول الجوار.

وتأتي الجولة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تهدف لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، واستكمالًا للجولة الثامنة من الحوار الاقتصادي، والتي عقدت بالقاهرة في يونيو 2017.

وجرى خلال الجولة التاسعة، تناول العديد من القضايا التي تخص الحوار الاقتصادي، ومن بينها في مجال الطاقة الكهربائية موضوعات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحفيز الطاقة المتحددة، والتعرف على خبرات الاتحاد الأوروبى في مجالات وضع استراتيجية تأمين الطاقة متضمنة حوكمة أنظمة شبكات الكهرباء وتنويع مصادر وموارد الطاقة.

يشار إلى أنه في أبريل 2018، جرى توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة (2018-2022)، والتي تتضمن عددًا من الأولويات فيما يخص قطاع الكهرباء، منها استمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء، والمزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة، والتعاون في مجال وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات، والتعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.