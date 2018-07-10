وزيرة الصحة تدافع عن إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات: "هيَّ القيم شيء غريب؟"

كتب- أحمد جمعة:

تعجبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من حالة الجدل التي أثارها قرارها الصادر، اليوم الثلاثاء، بإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء بالمستشفيات الحكومية.

وتساءلت وزيرة الصحة في تصريحات خاصة لمصراوي: "هل أصبحت القيم شيء غريب؟".

وأوضحت الوزيرة أن القرار يأتي لتعزيز قيم الانتماء إلى هذا الوطن، سواء للأطباء أو المرضى على حد سواء داخل المستشفيات، ولكي تدرك الأطقم الطبية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونتذكر بلدنا كل يوم.

ومن المقرر تطبيق القرار بدءًا من غد الأربعاء، حيث نص القرار الوزاري على إذاعة السلام الجمهوري، ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.

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