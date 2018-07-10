بالصور..وزير التعليم العالي يشهد اتفاقية "الفنادق" بين جامعة حلوان والماريوت

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حلوان، ومجموعة ماريوت العالمية، وجمعية التطوير والتنمية المهنية؛ بهدف استحداث برنامج أكاديمي جديد بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، حول إدارة وتشغيل الفنادق بنظام التعليم التبادلي.

وحسب بيان اليوم، قال "عبد الغفار" إن إطلاق برنامج إدارة وتشغيل الفنادق بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان يتفق مع استراتيجية وزارة التعليم العالي، بما يحقق الجودة والمعايير العالمية التي يتطلبها سوق العمل.

وأوضح، أن الحكومة المصرية تشجع إقامة أي تعاون دولي بناء في مجال التعليم العالي، سواء على هيئة برامج مشتركة أو إنشاء أفرع لجامعات دولية كالتي يتم إنشاؤها حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة أو في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين.

كما أكد وزير التعليم العالي، على دعم وتشجيع البرامج الجديدة التي تستهدف توفير المهارات والطاقات اللازمة لسوق العمل؛ بهدف التصدي لمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين،.

ولفت إلى أن جامعة حلوان تعد رائدة في تدريس هذا النوع من البرامج التعليمية الناتجة عن التعاون المثمر بين المجتمع الجامعي والصناعة.

من جانبه قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعد من أنجح الجامعات في مصر في إقامة برامج دولية مشتركة وخاصة في السنوات الأخيرة.