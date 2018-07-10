وزير الكهرباء يكلف بتوضيح الأسعار الجديدة بالفروع لكل المشتركين

كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي شركة القناة لتوزيع الكهرباء؛ للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه في خطط التطوير، والدفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك.

وتابع الوزير، ما تم الوصول إليه من تنفيذ خطط التطوير بالشركة، والتي يمتد نطاق عملها إلى عدد من المحافظات والمناطق الهامة، وعلى رأسها سيناء، وتتضمن محافظات "الشرقية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وقطاع العاشر من رمضان".

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لكل من الخطتين الطموحة والاستثمارية الذاتية، وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية.

وشدد وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، على ضرورة توضيح الأسعار الجديدة في الفروع لكل المشتركين، بحيث توضع في مكان واضح بكل شركة، وتوضيح نسبة الدعم المقدمة للشرائح المختلفة.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تم إنشاء وإحلال 9 موزعات جهد 11 كيلوفولت بنسبة 129% من المستهدف، وتركيب 478 كشك كامل بالمحول بجميع المحافظات بنطاق الشركة بنسبة تنفيذ 189% من المستهدف.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الضبطية القضائية التي تهدف للقضاء على سرقات التيار، قال إنه بلغ إجمالي ما تم تحصيله حوالي 26.8 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط، أوضح رئيس الشركة، أنه تم إحلال وتجديد وإنشاء 577 كم كابلات جهد متوسط بنسبة تنفيذ 120% من المستهدف، إضافة إلى إحلال وتجديد وإنشاء 290 كم خطوط هوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ 96% من المستهدف، والانتهاء من تركيب موزعات حلقية لـ80 موزع جهد متوسط بنسبة تنفيذ 151% من المستهدف، وتغيير سكاكين الأكشاك بمدينتي بدر والشروق، والسكاكين الهوائية ببقية الشبكات بـ405 سكينات بنسبة 309%.

وذكر "السيد"، أنه تم تركيب 247 لوحة وصناديق جهد منخفض بنسبة تنفيذ 133%، وإحلال وتجديد وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بموصلات معزولة بطول 3490كم بنسبة تنفيذ 95% من المستهدف.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتلة السكنية، أعلن رئيس شركة القناة، الانتهاء من تحويل 74كم كابلات بتكلفة 73 مليون جنيه.

واستعرض رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أيضًا، تطوير مراكز الخدمة وتفعيل خدمة الشباك الواحد، وتفعيل خدمة شحن كروت العدادات من أي مكان.