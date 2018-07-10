إطلاق أول قناة سياحية في الشرق الأوسط على "تلفزيون إنستجرام"

كتب ـ يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة، أول قناة سياحية متخصصة في منطقة الشرق الأوسط على "تليفزيون إنستجرام" IGTV على الصفحة الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي "experienceegypt@" (اكتشف مصر)، يتم من خلالها رفع فيديوهات مصورة عن الأماكن السياحية في مصر ليشاهدها الملايين حول العالم.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيچية الجديدة لوزارة السياحة للترويج لمصر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد أهم وسائل التسويق في العالم الآن، حيث إنها الأكثر انتشارًا، وأكثرها تفاعلًا مع الجمهور.

وقالت وزارة السياحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تعمل حاليًا بالتركيز على هذه المنصات الرقمية الهامة، التي أصبحت لغة العصر، نظرًا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها، خاصة من جيل الشباب الذي أصبح يعتمد على هذه المنصات لتخطيط رحلاته.

يذكر أن موقع إنستجرام يعد واحدًا من أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ما يقرب من مليار شخص حول العالم شهريًا، وتلفزيون إنستجرام، الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، هو عبارة عن تطبيق جديد يتيح للمستخدمين مشاهدة فيديوهات طويلة، تصل مدتها إلى ساعة كاملة.

الرابط الخاص بالقناة : أضغط هنا