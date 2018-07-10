بعد تقرير مصراوي.. التعليم تُشكل لجانًا للتقصي حول تبرعات المدارس الإجبارية

كتبت- ياسمين محمد:

شكلت إلهام أحمد إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجانا مكونة من :"التوجيه المالي، والمتابعة الفنية، والمتابعة التنسيقية، ومتابعة مكتب وكيل الوزارة، الأمن"، لمتابعة وتقصي شكاوى التحويلات بالإدارة التعليمية.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نشره موقع مصراوي تحت عنوان (المدارس ترفع شعار "القبول بالتبرع".. ومديرون: "مقدمناش غير لوي دراع الأهل")، والذي تطرق إلى إجبار بعض المدارس لأولياء الأمور على دفع "تبرعات" مادية أو عينية مقابل قبول ابنه بها أو تحويل أوراقه من مربع جغرافي لآخر.

وقالت مدير مديرية تعليم الجيزة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إقرار أمر إداري لكافة مديري عموم الإدارات التعليمية بتكليف لجان بنفس التشكيل والنظام المتبع به في المديرية، مشيرةً إلى أنه في حالة ثبوت حالات رشاوى أو أي سلوك خاطىء متبع، سوف يتم محاسبة كل مسئول بداية من مدير المدرسة.

وشددت الوزارة على أولياء الأمور بعدم الاستجابة لمثل هذه الطلبات والتواصل مع أرقام تليفونات لجان المتابعة الآتية:( 35723894، 35706141، 01019663780، 01001298912، 01100879779، 0105505875، 01126650003 ) وذلك لتلقي الشكاوى.

وفيما يخص التحويلات لطلاب المدارس، والانتدابات، والنقل للمدرسين ولتحسين منظومة العمل، والعملية التعليمية، وجودة الأداء، أكدت "إبراهيم"، أنه في حالة تجاوز أي مدرسة للتعليمات الصادرة بمنع جمع التبرعات نهائياً والتنبيه المشدد من مدير عام الإدارة، ووكيل الإدارة على مديري المدارس بعدم جمع أي تبرعات مالية تحت أي مسمى ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وأضافت أن الإدارات التعليمية ستعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالطلاب والعاملين بها، وطلبات النقل، والتحويل للطلاب، وفي حالة عدم قيام مدير عام الإدارة بحل مشكلاته ومشكلات الموظفين، والعاملين، وأولياء الأمور، سيتم تحويل المقصر للتحقيق، والعمل على تفعيل جميع القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية بهذا الشأن، وفي حالة التضررمن أي مسئول بأي إدارة تعليمية يتم تقديم الشكوى للمدير العام وذلك لتحقيق العدالة وتطبيق معايير الشفافية، وإذا تقدم الشاكى للإدارة بشكواه ولم يتخذ إجراء سيتم محاسبة المسئول.

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المدارس ترفع شعار "القبول بالتبرع".. ومديرون: "مقدمناش غير لوي دراع الأهل"