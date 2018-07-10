"مكتبة معلومات الوزراء" تشارك في مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات

كتب- محمد غايات:

تشارك ‏مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في المؤتمر الحادي والعشرين ‏للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، والذي يقام بالتعاون مع ‏دار الكتب والوثائق القومية تحت عنوان ‏‎"مرافق المعلومات في العصر ‏الرقمي وآفاق المستقبل: التحول وحتمية التغيير" خلال الفترة من 8 حتى 10 ‏يوليو الجاري.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ‏المصرية، وإشراف الدكتور هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب ‏والوثائق القومية بالقاهرة، ورئاسة الدكتورة أماني مجاهد، رئيس الجمعية ‏المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف‎، وذلك بالقاعة الرئيسية لدار الوثائق القومية ‏بالفسطاط.

ونوه المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى دور قطاع المكتبات بالمركز، والذي يتمثل في إتاحة كافة قواعد البيانات المُنتقاة محليًا وخارجيًا للمستفيدين من الباحثين بكافة التخصصات المتنوعة بالمجتمع، فضلًا عن توفير مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة في مجالات دعم القرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

‎ويمثل مكتبة مركز معلومات مجلس الوزراء في ‏المؤتمر كلٍ من طارق حسن، ‎مدير مكتبة المركز وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات ‏والمعلومات والأرشيف، وعبير صبحي، مدير الإدارة العامة للوثائق الاستراتيجية والتي عرضت ورقة بحثية تحت عنوان "التحول الرقمي.. مركز الوثائق الاستراتيجية نموذجًا"، إضافة إلى 4 باحثين من العاملين بالمكتبة الذين يشاركون ‏بأربع أوراق بحثية تتناول موضوعات متعلقة بمحاور المؤتمر هذا العام.

ويركز المؤتمر على مناقشة مصطلح "مرافق المعلومات" الذي أصبح ‏متداولًا لدى جميع المؤسسات التي تهتم بالمعلومات والمعرفة والوثائق، ‏فهي تتضمن المكتبات ومراكز المعلومات ومراكز الأرشيف والوثائق ‏المختلفة والمتاحف، وتركز محاور المؤتمر أيضًا على العصر الرقمي باعتباره ‏محور تركيز وتأثير في جميع مرافق ومؤسسات المعلومات‎.‎

يشار إلى أن الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ‏والأرشيف، تهدف إلى إعداد نموذج قابل للتطبيق وللقياس على مستوى مؤسسات ‏المعلومات في مصر والعمل على التنمية المهنية والثقافية المستدامة للعاملين والمهتمين ‏والمنتسبين لمجال المكتبات والمعلومات ومؤسسات الأرشيف وتوصيل رؤيتهم للجهات ‏المسئولة والمعنية، وهي لسان حال المهنيين والمتخصصين في مصر. ‏

كما تسعى الجمعية أيضًا إلى مساعدة الجهات الحكومية في رفعة وتنمية شأن قطاع المعلومات ‏والأرشيف في مصر، بالإضافة إلى العمل على إيجاد خدمات مميزة تساعد المهنيين ‏والمتخصصين في أداء عملهم وتوسعة آفاق ثقافتهم لخدمة المجتمع وتطويره والسعي ‏للتجمعات العملية والمهنية التي تعمل على حل المشاكل المشتركة وإيجاد حلول وتبادل ‏خبرات ومعارف في مجال العمل المهني والتقني.